விதிமீறல்: நான்கு வழி சாலையில் இயங்கும் வாகனங்கள்: அதிகரிக்கும் விபத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
விதிமீறல்: நான்கு வழி சாலையில் இயங்கும் வாகனங்கள்: அதிகரிக்கும் விபத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
ADDED : செப் 27, 2026 11:52 PM
திருப்புவனம்: மதுரை - பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் ராங் ரூட்டில் இயக்கப்படும் வாகனங்களால் தினசரி விபத்துகள் ஏற்படுவதுடன் தொலை துார வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
மதுரையில் இருந்து பரமக்குடி வரை நான்கு வழிச்சாலையும் அதன்பின் தலா பத்து மீட்டர் அகலம் கொண்ட இருவழிச்சாலையும் அமைக்கப்பட்டு வாகனப் போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது.
இதில் சாலையை கடக்க கீழடி, சக்குடி, திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட இடங்களில் சந்திப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல இடங்களில் விதிகளை மீறி பலரும் சென்டர் மீடியனை சேதப்படுத்தி கடப்பதுடன் ராங் ரூட்டிலும் வருகின்றனர்.
கீழடி விலக்கு, கழுகேர்கடை, தட்டான்குளம் மற்றும் அப்பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலை, கிட்டங்கிக்கு வரும் வாகனங்கள் ராங் ரூட்டிலேயே அதிவேகத்தில் செல்கின்றன. கீழடி விலக்கில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணி நடக்கிறது. எனவே இலந்தைகுளம், கொந்தகை, கீழடியில் இருந்து 4 வழிச்சாலைக்கு வரும் வாகனங்கள் போலீஸ் செக் போஸ்ட் சென்று திருப்புவனம், பரமக்குடி செல்ல வேண்டும்.
ஆனால் டூ வீலர், ஆட்டோ, பள்ளி வாகனங்கள் ராங் ரூட்டில் பெட்ரோல் பங்க் வரை எதிர் திசையில் வந்து திருப்புவனம் செல்கின்றனர். ராமேஸ்வரம், கமுதியில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் திடீரென எதிரில் அடுத்தடுத்து வரும் வாகனங்களால் தடுமாறி விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
சாலை பணிகள் நடைபெறுவது குறித்த எச்சரிக்கை போர்டுகள் எதுவும் இன்றி வாகனங்கள் திரும்புவதற்கு மட்டும் அம்பு குறியீடு வைத்துள்ளனர். கீழடி போலீசாரிடம் பல முறை வாகன ஓட்டிகள் புகார் செய்தும் கண்டு கொள்ளவில்லை.
மதுரையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் கீழடி விலக்கு கடந்து பெட்ரோல் பங்க் வரை வந்து வலது புறம் திரும்பி கீழடி, கொந்தகை செல்ல வேண்டும். ஆனால் போலீசார் கண்ணெதிரே செக் போஸ்ட்டில் திரும்பி ராங் ரூட்டில் செல்கின்றனர்.
இதே போல கழுகேர் கடை பகுதியில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் 200 மீட்டர் தூரத்தில் சக்குடி விலக்கு சென்று திரும்பாமல் ராங் ரூட்டில் சுமார் ஐந்து கி.மீ., வரை அதிவேகத்தில் வருவதால் அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கின்றன. தினமும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்ல மாணவ, மாணவியர்களை அழைத்து கொண்டு வாகனங்களில் ராங் ரூட்டில் வருகின்றனர்.
ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மதுரை செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் திடீரென எதிரே இடது பக்கம் வரும் வாகனங்களால் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். மேலும் டாஸ்மாக் கோடவுனில் போதிய இட வசதி இருந்தும் நான்கு வழிச்சாலை ரோட்டிலேயே நிறுத்துகின்றனர்.
பல இடங்களில் பலரும் ராங் ரூட்டில் வருவதால் அடிக்கடி விபத்து நேரிடுகின்றன. எனவே போக்குவரத்து போலீசார் ராங் ரூட் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.