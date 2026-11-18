சிவகங்கையில் வைரஸ் காய்ச்சல் பரவல் :55 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
சிவகங்கையில் வைரஸ் காய்ச்சல் பரவல் :55 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
UPDATED : நவ 18, 2026 11:19 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:40 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் முழுவதும் வைரஸ் காய்ச்சல் பரவலாக பரவி வரும் நிலையில் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 55 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் பரவலாக அனைத்து இடங்களிலும் வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. சளி, படபடப்புடன் கூடிய காய்ச்சலால் ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தொண்டை வலியுடன் லேசான மூச்சுத்திணறலும் ஏற்படுகிறது. அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் பிரிவிற்கு தினமும் 50 சதவீதம் பேர் காய்ச்சல் பாதிப்பால் வருகின்றனர்.
சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் 55 பேர் வைரஸ் காய்ச்சல் பாதித்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
டாக்டர்கள் கூறுகையில், கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் தலைவலி இருந்தாலோ, மூட்டு மற்றும் தசை வலி, சோர்வு, தொண்டை வலி, வாந்தி போன்ற உணர்வு இருந்தால் உடனே அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று கிகிச்சை பெறவும். அரசு மருத்துவமனையில் அனைத்து வசதியும் உள்ளது. வீட்டை சுற்றி தண்ணீர் தேங்காமல் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகாமல் பார்த்துகொள்ள வேண்டும். உப்பு, சர்க்கரை கரைசல், கஞ்சி, சூப் போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுக்கலாம். காரம் மற்றும் எண்ணெய்யில் பொறித்த உணவை தவிர்க்கவும் என்றனர்.