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திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கழிவு பொருள் குவிப்பு நோயாளிகள் அச்சம்

திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கழிவு பொருள் குவிப்பு நோயாளிகள் அச்சம்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM

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திருப்புவனம்,ஆக.14-

திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கட்டட கழிவுகளை அகற்றாததால் விஷ ஜந்துக்களின் புகலிடமாக மாறி நோயாளிகள், பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு தினசரி 600க்கும் மேற்பட்ட புற நோயாளிகளும் 70 க்கும் மேற்பட்டோர் உள் நோயாளிகளும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். அதிக அளவில் பிரசவங்கள் நடைபெறுவதால், கூடுதலாக 3 கோடியே 90 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 175 ருபாய் செலவில் கூடுதல் கட்டடம் கட்டப்பட்டு ஆறு மாதத்திற்கு முன் திறக்கப்பட்டது.

கட்டுமான பொருட்கள் வைப்பதற்காக தகர ஷெட் அமைக்கப்பட்டது. கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்தததை தொடர்ந்து தகர ஷெட் அகற்றப்பட்டு பொருட்களை எடுத்து செல்லாமல் மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே குவித்து வைத்துள்ளனர். பழைய கட்டட கழிவுகளையும் ஆங்காங்கே குவித்து வைத்துள்ளனர். இதில் விஷ பூச்சிகள் குடியிருந்து வருகின்றன.

மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளும், உறவினர்களும் அடிக்கடி விஷ பூச்சி கடிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். மழை காலங்களில் இதில் தண்ணீர் தேங்கி சுகாதார கேடும் நிலவி வருகிறது . பலமுறை கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வலியுறுத்தியும் எந்த வித நடவடிக்கையும் இல்லை.

எனவே நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு கருதி உடனடியாக கட்டட கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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