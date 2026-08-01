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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஆடியிலும் அனல் பறப்பதால் குறையும் நீர்மட்டம்; குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க முன்னெச்சரிக்கை தேவை

ஆடியிலும் அனல் பறப்பதால் குறையும் நீர்மட்டம்; குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க முன்னெச்சரிக்கை தேவை

ஆடியிலும் அனல் பறப்பதால் குறையும் நீர்மட்டம்; குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க முன்னெச்சரிக்கை தேவை

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:22 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:22 AM

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இளையான்குடி; சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இளையான்குடி, மானாமதுரை, திருப்புவனம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களில் ஆடியிலும் வெயில் சுட்டெரித்து வருவதால் ஏற்படும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்குவதற்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். தமிழகத்தில் வழக்கமாக ஆடி துவங்கியவுடன் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையும். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஆடி மாதத்திலும் வெயில் தொடர்ந்து சுட்டெரித்து வருகிறது. இதனால் நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் வற்றி நிலத்தடி நீர்மட்டமும் குறைந்து வருகிறது.

மானாமதுரை, திருப்பு வனம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வைகை ஆற்றில் இருந்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இளையான்குடி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் மாதத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டுமே குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

போதிய மழை இல்லாமல் நிலத்தடி நீர் குறைந்து மானா மதுரை, இளையான்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.

இதையடுத்து, நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சி நிர் வாகங்கள் முன்னெச் சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.

அவர்கள் கூறிய தாவது:

குடிநீர் வழங்கும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள், மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், மின்மோட்டார்கள் மற்றும் குழாய் இணைப்புகளை ஆய்வு செய்து, பழுதுகளை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும். மேலும், குடிநீர் வீணாவதைத் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பையும் அதிகரிக்க வேண்டும்.

இளையான்குடி பேரூராட்சியில் செயல்படுத்தப் பட உள்ள அம்ரூத் 2.0 குடிநீர் திட்டப் பணிகளை விரைவாக முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதேபோல் மானாமதுரை வைகை ஆற்றில் செயல்பட்டு வரும் கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் மூலம் மானாமதுரை, திருப்புவனம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட நகர் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப் படும் நிலையில் வைகை ஆற்றில் உறிஞ்சும் கிணறுகள் மற்றும் குழாய் வழித்தடங்களை ஒட்டிய பகுதிகளில் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.

மக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்கவும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உடனடியாக முன்னெச் சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றனர்.

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