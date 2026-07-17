﻿ கால்நடைகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:27 AM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் ஒன்றிய கிராமங்களில் போதிய மழை இல்லாததால் மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள் குடிநீருக்கு தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கிராமங்களில் தினசரி மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் ஆடு,மாடுகள் கண்மாய் பகுதிகளில் தேங்கியிருக்கும் நீர், குளங்கள், ஊருணிகள் அல்லது சிறு,சிறு வெட்டுப்பள்ளங்களில் தேங்கும் நீரை குடிப்பதுண்டு. கடந்தாண்டு கோடையிலும் மழை பெய்து ஓரளவு கண்மாய்களில் நீர் இருந்தது. இதனால் கோடையில் கால்நடைகளுக்கு குடிநீர் பிரச்னை ஏற்படவில்லை.
இந்தாண்டு கோடையில் வழக்கமான அளவில் மழை பெய்யவில்லை. இதனால் பல கிராமங்களில் கண்மாய்கள் வறண்டு காணப்படுகின்றன. கால்நடைகள் குடிநீருக்கு தவிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. சில கிராமங்களில் போர்வெல் பகுதியில் உள்ள பள்ளங்களில் நீரைத் தேக்கி கால்நடைகளின் தாகம் தீர்க்கின்றனர்.
அண்மையில் பெய்த மழையால் ரோட்டோரங்களில் வெட்டுப்பள்ளங்கள்,சிறு குட்டைகளில் சிறிதளவு நீர் தேங்கி தற்போது கால்நடைகளுக்கு தற்காலிகமாக தாகம் தீர்கிறது. மேலும் அடுத்த நாட்களில் மழை பெய்யாவிட்டால் மீண்டும் கால்நடைகளுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலையே உள்ளது. கோடை காலங்களில் நிலவும் இந்த பிரச்னைக்கு அரசு நிரந்தர தீர்வு காண விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.