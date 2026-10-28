திருமாவளவனை முதல்வராக்க த.வெ.க., ஆதரவை கேட்டோம்: அ.ம.மு.க., தினகரன் தகவல்
திருமாவளவனை முதல்வராக்க த.வெ.க., ஆதரவை கேட்டோம்: அ.ம.மு.க., தினகரன் தகவல்
ADDED : அக் 25, 2026 02:30 PM
திருப்புத்துார்: தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் திருமாவளவனை முதல்வராக்க த.வெ.க.,வின் ஆதரவையே நாட இருந்தோம், என அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலாளர் தினகரன் தெரிவித்தார்.
திருப்புத்துாரில் மருதுபாண்டியர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய பின் அவரளித்த பேட்டி: மின்வெட்டுதுறைக்கு என்றே ஒரு அமைச்சரை நியமித்துள்ளனர். மின்வெட்டுக்கு புது புது காரணங்களை கண்டுபிடித்து சொல்லும் நிலையில் அரசு உள்ளது.
ஆட்சியின் சீர்கேடுகளை திசை திருப்புவதற்காக பல கட்சிகளுக்கு சென்று வந்த நிர்மல்குமார் அ.தி.மு.க.,வை விமர்சிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் தர தேவையில்லை. பழனிசாமி கடந்த 9 ஆண்டுகளாக பொதுச்செயலாளராக அ.தி.மு.க.,வின் தலைமையில் இருக்கிறார். அவர் முதல்வரான பின் நாங்கள் எல்லாம் வெளியேறினாலும், எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அவரை பொதுச்செயலாளர் ஆக்கினோம். மீண்டும் ஜெயலலிதா ஆட்சி அமைய தொண்டர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும். அ.தி.மு.க., ஆட்சி வந்தால் தான் தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு சீராகும்.
அ.தி.மு.க., தலைமையில் ஆட்சி அமைக்க பழனிசாமி தி.மு.க.,வின் ஆதரவைத் தேடவில்லை. திருமாவளவனை முதல்வராக்கவே திட்டமிடப்பட்டது. த.வெ.க., ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் போகும் சூழலில் த.வெ.க.,வின் ஆதரவைத் தான் நாட இருந்தோம். தி.மு.க.,வும், அ.தி.மு.க.,வும் எப்படி இணைந்து செயல்பட முடியும்.
தமிழகத்தில் அரிசி, பருப்பு விலை உயர்ந்து வருகிறது. போதை கடத்தல் அதிகமானாதால் தான் ஆட்சிமாற்றம் வந்தது. இப்போது த.வெ.க., நிர்வாகிகளும் சமூக விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கைதாகின்றனர். எல்லா துறைகளிலும் ஊழல் அதிகரித்து வருகிறது. கம்யூ., மற்றும் திருமாவளவன் ஆதரவு தராமல் இருந்திருந்தால் த.வெ.க.,ஆட்சி அமைத்திருக்காது. வெகு சீக்கீரம் இந்த ஆட்சி விழுந்து விடும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.