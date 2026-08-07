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﻿ திருப்புவனத்தில் திருக்கல்யாண உற்ஸவம்

﻿ திருப்புவனத்தில் திருக்கல்யாண உற்ஸவம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:30 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:30 AM

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திருப்புவனம்: திருப்புவனம் திரவுபதி அம்மன் கோயிலில் நேற்று திரவுபதி - அர்ஜூனன் திருக்கல்யாணம் நடந்தது.

திருப்புவனத்தில் பழமை வாய்ந்த திரவுபதி அம்மன் கோயில் உள்ளது. ஆடி மாதத்தில் இங்கு பூக்குழி திருவிழா நடைபெறும். இந்த ஆண்டு திருவிழா 21ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

நேற்று காலை திரவுபதி அம்மனுக்கும் அர்ஜூனனுக்கும் திருக்கல்யாண உற்ஸவம் நடந்தது.

திரவுபதி அம்மன், அர்ஜூனன், கிருஷ்ணர் ஆகியோர் அலங்காரத்தில் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினர். காலை 10:30 மணிக்கு கல்யாண ஊர்வலம் தொடங்கியது. காலை 11:00 மணிக்கு திரவுபதி அம்மன், அர்ஜூனன், கிருஷ்ணர் ஆகியோருக்கு பட்டு வேஷ்டி, அங்கவஸ்திரம், சேலை அணிவிக்கப்பட்டது. 11:20 மணிக்கு சுவாமிநாதன் பட்டர் திருக்கல்யாணத்தை நடத்தி வைத்தார். பக்தர்களுக்கு திருக்கல்யாண பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன.

திருக்கல்யாண விருந்தில் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு திருவிளக்கு பூஜையும், ஞாயிறு இரவு ஏழு மணிக்கு அர்ஜூனன் தபசு, 27ம் தேதி இரவு ஏழு மணிக்கு கூந்தல் விரிப்பு, 28ம் தேதி இரவு ஏழு மணிக்கு கூந்தல் முடிப்பு,29ம் தேதி இரவு ஏழு மணிக்கு பூக்குழி இறங்கும் வைபவமும் நடைபெற உள்ளது.

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