பிளாஸ்டிக் பை புழக்கம் தாராளம்: அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எப்போது
பிளாஸ்டிக் பை புழக்கம் தாராளம்: அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எப்போது
UPDATED : நவ 10, 2026 05:50 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:45 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் கேரி பை மீண்டும் தாராளமாக புழக்கத்தில் இருப்பதால் மருத்துவக் கல்லுாரி வளாகம் உள்ளிட்ட உணவகங்களில் பிளாஸ்டிக் கேரி பை தடை கண்துடைப்பாய் மாறி தாராளமாக புழங்குகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் 2019ம் ஆண்டு பிளாஸ்டிக் கேரி பை, பிளாஸ்டிக் தட்டு, பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாக்கெட், பிளாஸ்டிக் டீ கப், பிளாஸ்டிக் கொடி உள்பட 14 பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பயன்படுத்தும் கடைகள், நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கைகள் நடந்தன. சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டி கேரி பைகள், டம்ளர் வகையிலான சிறிய, பெரிய கப் உள்ளிட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கை சில நாட்கள் எடுக்கப்பட்டன.
உணவு பாதுகாப்புத்துறை, சுகாதாரத்துறை, நகராட்சி, பேரூராட்சி அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் ஊழியர்கள் பறிமுதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அனைத்து வணிக நிறுவணங்களில் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மாவட்டத்தில் இந்த நடைமுறை சில நாட்கள் மட்டுமே கடைபிடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு பறிமுதல் நடவடிக்கை நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் மீண்டும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் வழக்கம்போல் பயன்பாட்டில் உள்ளன. சிவகங்கையில் உள்ள உணவகங்கள், தெருவோர கடைகள், சந்தைகள், டீக்கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் மீண்டும் பிளாஸ்டிக் கேரி பை புழக்கத்தில் உள்ளது. மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை பகுதியில் ரோட்டோரங்களில் உள்ள உணவகங்களில் பிளாஸ்டிக் கேரி பை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றை பயன்படுத்திய மக்கள் அப்படியே மருத்துவமனை வளாகத்தில் விட்டு செல்கின்றனர். இதனால் ரோட்டோரங்களில் மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் கேரி பைகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. பிளாஸ்டிக் கேரி பைகளால் ஏற்படும் தீமைகளை பொதுமக்கள் உணர்ந்து துணி பைக்கு மாறிவந்த நிலையில் மீண்டும் பிளாஸ்டிக் கேரி பைகளை புழக்கத்தில் விட்டுள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகம் முற்றிலும் பிளாஸ்டிக் கேரி பைகள் பயன்பாட்டை தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.