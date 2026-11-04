சிவகங்கையில் லாட்டரி விற்பனை:போலீசார் நடவடிக்கை எப்போது
சிவகங்கையில் லாட்டரி விற்பனை:போலீசார் நடவடிக்கை எப்போது
UPDATED : நவ 03, 2026 04:43 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
சிவகங்கை: தமிழகத்தில் லாட்டரி சீட்டுக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சிவகங்கை மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் வெளி மாநில லாட்டரி சீட்டு அதிகளவில் விற்கப்படுகிறது.
சென்னை, திருச்சி மற்றும் எல்லையோர மாவட்டங்களான தேனி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் வெளிமாநில லாட்டரி சீட்டுக்கள் அதிகம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கேரளாவில் விற்கப்படும் லாட்டரி சீட்டுக்கள் தமிழகத்தின் எல்லை மாவட்டங்களில் விற்கப்படுவது போலவே சிவகங்கை மாவட்டத்திலும் விற்கப்படுகிறது.
இதற்கு ரகசிய ஏஜன்ட்களாக சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிலர் செயல்படுகின்றனர். சிவகங்கை, காரைக்குடியில் 3 இலக்க எண், 4 இலக்க எண் லாட்டரி, ஆன்லைன் லாட்டரி கொடி கட்டி பறக்கிறது.
மாவட்ட போலீசார் லாட்டரி விற்பவர்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கினால் மட்டுமே இவற்றை தடுக்க முடியும்.