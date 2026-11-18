நுாலக மோசடியில் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை: கார்த்தி எம்.பி., பேட்டி
நுாலக மோசடியில் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை: கார்த்தி எம்.பி., பேட்டி
UPDATED : நவ 18, 2026 11:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:55 PM
காரைக்குடி: ''நுாலக மோசடியில் யாராக இருந்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என கார்த்தி எம்.பி., தெரிவித்தார்.
காரைக்குடியில் அவர் கூறியதாவது:
நுாலக மோசடி என்பது அறிவுசார் மோசடி. இது பல ஆண்டுகள் நடந்திருக்கும். தீவிர விசாரணை நடத்த வேண்டும். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எந்த காலகட்டத்தில் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டிருந்தாலும் முறைகேட்டை ஆளுங்கட்சி வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஒரே மன நிலையில் தான் காவல்துறை செயல்படுகிறது. தமிழகத்திற்கான காவிரி நீர் சட்டப்படி கிடைக்க வேண்டும். த.வெ.க.,வில் உள்ள எம்.எல்.ஏ.,க்கள் யாரையும் எனக்கு தெரியாது. முதல்வரையும் ஒரு சில அமைச்சர்களை மட்டுமே தெரியும்.
பண வீக்கம் தேசிய அளவிலான பிரச்னை. யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவர்களை துாக்கிக் கொண்டாடுவது தமிழக கலாசாரம் ஆகிவிட்டது. அரசியல் தலைவர்களை கடவுளாக பார்க்கின்றனர். த.வெ.க.,வில் மட்டுமல்ல இது அனைத்து கட்சியிலும் உள்ளது. இது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதல்ல.
கடந்த ஆட்சிக்கும், தற்போதைய ஆட்சிக்கும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. முக்கிய குற்றவாளிகளை வாரத்தின் முதல் நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்து போட சொல்ல வேண்டும். இப்படியே தொடர்ந்தால், பீஹார், உத்தரபிரதேசம் போல கூலிப்படை அதிகரித்து விடும்.