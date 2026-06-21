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﻿ பழைய சோறு போட்டதால் ஆத்திரம் கணவன் தாக்கியதில் மனைவி பலி

﻿ பழைய சோறு போட்டதால் ஆத்திரம் கணவன் தாக்கியதில் மனைவி பலி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:28 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:28 PM

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காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் பேரூராட்சியில் மதிய உணவாக பழைய சோறு போட்ட ஆத்திரத்தில் கணவன் தாக்கியதில் மனைவி பலியானார்.

புதுவயலைச் சேர்ந்த நம்பிராஜ் மகன் பிரசாந்த் 35. விவாகரத்தானவர். கூலி வேலை செய்து வந்தார். அப்பகுதியை சேர்ந்த நடராஜ் மனைவி உய்யம்மாள் 42.

நடராஜ் இறந்த நிலையில் உய்யம்மாள் தனியாக வசித்து வந்தார். கடந்த ஓராண்டாக பிரசாந்தும், உய்யம்மாளும் திருமணம் செய்து கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தனர். கணவன் மனைவியிடையே அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.

நேற்று மதியம் பிரசாந்த் வீட்டிற்கு சாப்பிட சென்றார். அவருக்கு உய்யம்மாள் பழைய சோறு போட்டுள்ளார்.

ஆத்திரமடைந்த பிரசாந்த் அவரை அடித்து கீழே தள்ளினார். கீழே கிடந்த கல்லில் தலை மோதி பலத்த காயமடைந்த உய்யம்மாள் இறந்தார். அருகில் வசித்தவர்கள் போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர். போலீசார் உய்யம்மாள் உடலை கைப்பற்றி பரிசோதனைக்காக காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

பிரசாந்த் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடைந்தார்.

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