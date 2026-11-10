சீரமைக்கப்படுமா... சேதமான அரசு அலுவலக கட்டடங்கள் மானாமதுரை, இளையான்குடி மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
சீரமைக்கப்படுமா... சேதமான அரசு அலுவலக கட்டடங்கள் மானாமதுரை, இளையான்குடி மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 03:06 AM
ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
சாலைக்கிராமம்: மானாமதுரை, இளையான்குடி, சாலைக்கிராமம் பகுதிகளில் பல கோடி ரூபாயில் கட்டிய அரசு கட்டடங்கள் உரிய பராமரிப்பின்றி சிதிலமடைந்து பயனற்று கிடப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இளையான்குடி மற்றும் மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் அங்கன்வாடி, சமுதாய கழிப்பிடம், ரேஷன் கடைகள், வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள் பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றை முறையாக பராமரிக்காமல் விடுவதால் புதர்கள் மண்டியும், சிதிலமடைந்தும் வருகிறது. இதனால் கிராம மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றன. குறிப்பாக சாலைக்கிராமத்தில் 40 ஆண்டிற்கு மேலான அங்கன்வாடி கட்டடம் மிகவும் சிதிலமடைந்தும், மேற்கூரை சேதமடைந்தும் காணப்படுகிறது. அங்கான்டி மையத்தில் 20 குழந்தைகள் வரை வந்து செல்வதால், விபத்து நேரிடும் முன் அதிகாரிகள் சுதாரித்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி இங்கு புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் கட்டித்தர வேண்டும். இவை மட்டுமின்றி மானாமதுரை மற்றும் இளையான்குடி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அங்கன்வாடி, வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம், சமுதாய கழிப்பிடம் போன்றவை மிக மோசமான நிலையில் உள்ளன. எனவே இவ்விரு ஒன்றியத்தில் சிதிலமடைந்து கிடக்கும் அரசு அலுவலக கட்டடங்களை சீரமைக்கவும், 40 ஆண்டிற்கும் மேல் உள்ள அரசு அலுவலக கட்டடங்களுக்கு மாற்றாக புதிய கட்டடங்கள் கட்டித்தர அரசு முன்வரவேண்டும். இதனால் கட்டட இடிபாடுகள், சிதிலமடைவதின் மூலம் மக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து தற்காத்து கொள்ளலாம். இப்பணியை மாவட்ட நிர்வாகம் முனைப்புடன் செயல்படுத்த வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.