நெல் கொள்முதல் நிலையம் முத்தனேந்தலில் அமையுமா

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:17 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
மானாமதுரை:முத்தனேந்தல் கிராமத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மானாமதுரை அருகே உள்ள முத்தனேந்தல் மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் 600 ஏக்கருக்கும் மேல் கோடை விவசாயம் செய்யப்பட்டு தற்போது அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள நிலையில் இங்கு நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
முத்தனேந்தல் கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
தற்போது 600 ஏக்கருக்கும் மேல் நெல் விவசாயம் செய்யப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள நிலையில் இங்கு கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டுமென மண்டல மேலாளரை சந்திக்க சென்றோம். ஆனால் அவர் கிராம மக்களை சந்திக்கவில்லை.ஆய்வு செய்ய வருவதாக தெரிவித்தும் வராமல் கொம்புக்காரனேந்தல் கிராமத்தில் செயல்படும் நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு விவசாயிகள் செல்லுமாறு கூறி வருகின்றனர். இங்கிருந்து சரக்கு வாகனங்களில் நெல் மூடைகளை கொண்டு செல்வதால் கூடுதலாக செலவு ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் முத்தனேந்தல் கிராமத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.