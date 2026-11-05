தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி போக்குவரத்து கடும் நெரிசல் போக்குவரத்தில் மாற்றம் வருமா
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி போக்குவரத்து கடும் நெரிசல் போக்குவரத்தில் மாற்றம் வருமா
UPDATED : நவ 05, 2026 12:22 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடைவீதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் மற்றும் சாலையோரக்கடைகள் அதிகம் உள்ள நிலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
காரைக்குடியில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் தொடங்கி செக்காலை ரோடு, ஐந்து விளக்கு உட்பட பல்வேறு பகுதிகளிலும் சாலையோரக்கடைகள் அதிக அளவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளிக்கு இன்னும் 3 நாட்களே உள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் ஆடைகள் வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. கடைவீதிகள் அதிகம் உள்ள செக்காலை ரோட்டில் பஸ், கார், வேன், சரக்கு வாகனங்கள் விடப்படுவதால் கடை வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். தவிர நீண்ட நேர போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது.
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வகையில் போக்குவரத்து வழித்தடத்தில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.