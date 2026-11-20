அரசு, தனியார் பட்டாவில் உள்ள குவாரிகளுக்கு கம்பி வேலி: கலெக்டர்களுக்கு கனிமவளத்துறை உத்தரவு
அரசு, தனியார் பட்டாவில் உள்ள குவாரிகளுக்கு கம்பி வேலி: கலெக்டர்களுக்கு கனிமவளத்துறை உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:34 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
சிவகங்கை: தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் பட்டா நிலங்களிலுள்ள கைவிடப்பட்ட குவாரிகளை சுற்றி கம்பி வேலி அமைக்க வேண்டும் என கலெக்டர்களுக்கு கனிம வளத்துறை உத்தரவிட்டது.
தமிழகத்தில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில் ஏற்படும் விபத்துக்களால் உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக பருவ மழை காலங்களில் மழை நீர் தேங்கும் வகையில் ஆழமாக தோண்டிய குவாரிகளில் அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள், கால்நடைகள் தவறி விழுந்து உயிரிழக்கின்றனர். இதுபோன்ற விபத்துக்களை தடுக்க அரசு நிலம், பட்டா நிலங்களில் குத்தகை காலம் முடிந்து, கைவிடப்பட்ட அனைத்து குவாரிகளை சுற்றியும் உறுதியான, நீடித்து உழைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும். அரசு நிலங்களில் உள்ள கைவிடப்பட்ட குவாரிகளை சுற்றிலும் கம்பி வேலி அமைக்க தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுகை விதிகள் 1959 ன்படி பசுமை நிதியை கொண்டு 2 மாதங்களுக்குள் அமைக்க வேண்டும். குத்தகை காலம் முடிந்த பட்டா நிலங்களில் உள்ள குவாரிகளை கனிம வளத்துறையினர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஆய்விற்கு பின் அந்தந்த குவாரிகளின் முன்னாள் குத்தகைதாரர்கள் தங்களது சொந்த செலவில் உரிய பாதுகாப்பு வேலிகளை அமைத்துள்ளார்களா என உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்படி வேலை அமைக்க தவறிய முன்னாள் குத்தகைதாரர்களுக்கு நோட்டீஸ் அளித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அனைத்து கலெக்டர்களுக்கும் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை இயக்குனர் டி.பிரபுசங்கர் உத்தரவிட்டார்.