மூதாட்டி கொலை வழக்கில் திருப்பம் கள்ளக்காதலனுடன் பெண் சிக்கினார்
மூதாட்டி கொலை வழக்கில் திருப்பம் கள்ளக்காதலனுடன் பெண் சிக்கினார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:42 AM
சிங்கம்புணரி: சி வகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகே மு.சூரக்குடியை சேர்ந்த மூதாட்டி பூச்சியம்மாள், 70, கொலை வழக்கில், நகைக்காக கொலை செய்த அவரது உறவுக்கார பெண் சாமுண்டீஸ்வரி, 33, அவரது கள்ளக்காதலன் சரவணன், 40, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மு.சூரக்குடியை சேர்ந்த மாதவன் மனைவி பூச்சியம்மாள். இவர்கள் மகன், மகள் சென்னையில் வசிக்கின்றனர். கணவன், மனைவி சொந்த ஊரில் வசித்தனர்.
பூச்சியம்மாள் ஜூலை 25 மாலை, 5:00 மணிக்கு உள்ளூரிலுள்ள உறவுக்கார பெண் சாமுண்டீஸ்வரியை காண, அவரது வீட்டுக்கு சென்றார். அதன் பின், வீடு திரும்பவில்லை. இரவு முழுதும் தேடியும் பூச்சியம்மாளை காணவில்லை.
ஜூலை 26 காலை, சூரக்குடி மஞ்சுவிரட்டு திடல் அருகே, கால்வாயில் பூச்சியம்மாள் இறந்து கிடந்தார். அவரது நகைகள் மா யமாகியிருந்தன.
தனிப்படை போலீசார் கொலையாளிகளை தேடினர். சாமுண்டீஸ்வரி, சரவணனிடம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
முதலில் தெரியாது என மறுத்த அவர்கள், பின், அவர்களின் கார் கியர் பாக்சில் பூச்சியம்மாளின் நகைகள் இருந்ததை போலீசார் எடுத்து காட்டியதும், அவரை கொலை செய்ததாக, இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர். அதன் பின், இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், 10.5 சவரன் நகைகள், காரை பறிமுதல் செய்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
சாமுண்டீஸ்வரி கணவர் ஒராண்டுக்கு முன் இறந்த நிலையில், இரு குழந்தைகளுடன் சென்னையில் வசித்தார். அங்கு சரவணனுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. திருவிழா உள்ளிட்ட விசேஷங்களுக்காக சூரக்குடிக்கு இருவரும் வந்து சென்றபோது, பூச்சியம்மாள் எப்போதும் கை, காது, கழுத்தில் நகைகளுடன் இருப்பதை நோட்டமிட்டுள்ளனர்.
தனக்குள்ள கடனை தீர்க்க, பூச்சியம்மாளின் நகைகளை திருடலாம் என, சாமுண்டீஸ்வரியிடம், சரவணன் கூறியுள்ளார்.
முதலில் தயங்கிய சாமுண்டீஸ்வரி, சரவணன் பேச்சுக்கு மயங்கி, பூச்சியம்மாளை தீர்த்துக்கட்டி நகைகளை கொள்ளையடிக்க சம்மதித்தார்.
வீட்டிற்கு வந்த பூச்சியம்மாளை இருவரும் போர்வையால் போர்த்தி, மூச்சு திணறடித்து கொலை செய்தனர். அவரது நகைகளை திருடி, கார் கியர் பாக்சில் வைத்துவிட்டு, உடலை சாக்கு பையில் மூட்டையாக கட்டி, நள்ளிரவு காரில் ஏற்றி சென்று கால்வாயில் வீசினர்.
மொபைல்போனை ஊருணியிலும், செருப்பை வயல் பகுதியிலும் வீசியுள்ளனர். அதன் பின், காரில் காளாப்பூர் வரை சென்று விட்டு, மீண்டும் ஊருக்குள் வந்து மற்றவர்களுடன் இணைந்து பூச்சியம்மாளை தேடியுள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.