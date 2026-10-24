/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வேலை கேட்டு பெண் தர்ணா
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
அ நிறம் | அளவு
சிவகங்கை: சிவகங்கை விஸ்வநாததாஸ் நகர் கார்த்திக்.
இவரது மனைவி பானுப்பிரியா 33. இவர்களது மகன் சூர்யா 9. கடந்த 6 மாதத்திற்கு முன் கார்த்திக் புற்றுநோயால் இறந்துவிட்டார்.பானுப்பிரியா கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வேலை வழங்க கோரி மனு அளித்தார்.குடும்பத்தை நடத்த பணமின்றி பானுப்பிரியா சிக்கலில் இருந்தார். மனமுடைந்த அவர் இன்று (அக்.,23) காலை 10:30 மணிக்கு சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே தொண்டி ரோட்டில் தன் மகனுடன் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். போலீசார் அவரிடம் பேசி வீட்டிற்கு அனுப்பினர். ///