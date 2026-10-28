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மழைக்கு நெஞ்சத்துாரில் இடிந்து விழுந்த வீடு: தப்பிய பெண்
மழைக்கு நெஞ்சத்துாரில் இடிந்து விழுந்த வீடு: தப்பிய பெண்
UPDATED : அக் 28, 2026 03:55 AM
ADDED : அக் 27, 2026 04:55 PM
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இளையான்குடி: இளையான்குடி அருகே நெஞ்சத்துாரில் பெய்த மழைக்கு செல்வி என்பவது வீடு இடிந்துவிழுந்தது.
நெஞ்சத்துார் ஜெயக்கொடி மனைவி செல்வி. இவர்களுக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். திருமணம் முடிந்து சென்றுவிட்டனர். கணவரும் இறந்து விட்டதால், தான் மட்டும் தனியாக வீட்டில் வசிக்கிறார். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் இளையான்குடியில் பலத்த மழை பெய்தது. இந்த மழைக்கு செல்வியின் வீடு இடிந்து சேதமானது. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.