சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகத்து வீட்டில் பெண் கொலை : நகை கொள்ளை: மானாமதுரையில் பகலில் பயங்கரம்
சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகத்து வீட்டில் பெண் கொலை : நகை கொள்ளை: மானாமதுரையில் பகலில் பயங்கரம்
UPDATED : அக் 29, 2026 11:26 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:44 PM
மானாமதுரை:
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகத்தில் பகலில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை கொலை செய்து 8 பவுன் நகைகளை கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மானாமதுரையில் சிவகங்கை ரோட்டில் சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகம் உள்ளது. இங்கு உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் காது கேளாதோர் பள்ளி, மாணவர் விடுதி உள்ளது. இங்குள்ள ஒரு வீட்டில் ஈஸ்வரன் என்பவர் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார். இவர் கடை ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி வசந்த மல்லிகா 56, வீட்டில் இருந்து கட்டட வேலைக்கு தேவைப்படும் பொருட்களை வாடகைக்கு விட்டு வந்துள்ளார். இவர்களுக்கு இரு மகள்கள் உள்ளனர். ஒருவருக்கு திருமணம் ஆகி விட்டது. மற்றொருவர் மதுரையில் வேலை செய்து வருகிறார்.
நேற்று ஈஸ்வரன் காலை 10:00 மணிக்கு வேலைக்கு சென்று விட்டார். வசந்த மல்லிகா மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளார். மதியம் 2:30 மணிக்கு ஈஸ்வரன் மதிய உணவிற்காக வீட்டிற்கு வந்த போது வசந்த மல்லிகா கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். அவர் அணிந்திருந்த 8 பவுன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருந்தன. இதுகுறித்து அவர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
எஸ்.பி., அபிஷேக் குப்தா, டி.எஸ்.பி., லோகநாதன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் ராமச்சந்திரன், மாற வர்ம பாண்டியன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்தனர். மோப்பநாய் லைலா அங்கிருந்து மெயின் ரோடு வழியாக அண்ணாத்துரை சிலை வரை சென்றது. சம்பவ இடத்தில் கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்தனர். மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த மெயின் ரோடு அருகே பகலில் நடந்த படுகொலை பொதுமக்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.