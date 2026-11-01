கடையில் துாங்கிய மூதாட்டி கல்லைப் போட்டு கொலை

UPDATED : அக் 31, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:44 PM
சிவகங்கை:
சிவகங்கை மாவட்டம் பாகனேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே கடையில் துாங்கிக் கொண்டிருந்த மூதாட்டியின் தலையில் கல்லைப் போட்டு கொலை செய்தவர்களை மதகுபட்டி போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மதகுபட்டி அருகே பாகனேரியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் மனைவி பொம்மி 75. இவருக்கு 3 மகன்களும், 2 மகள்களும் உள்ளனர். அனைவருக்கும் திருமணம் ஆகி தனித்தனியாக வசித்து வருகின்றனர். ஆறுமுகம் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்துவிட்டார். பொம்மி மட்டும் தனியாக பாகனேரியில் வசித்து வந்தார். தினமும் இரவு பாகனேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் உள்ள கடை ஒன்றில் துாங்குவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.
நேற்று முன்தினம் வழக்கம்போல் இரவு பொம்மி அந்த கடையில் படுத்து துாங்கினார். அதிகாலை கிராம மக்கள் பார்த்த போது பொம்மி தலையில் பலத்த காயத்துடன் இறந்து கிடந்தார். இதுகுறித்து மக்கள் மதகுபட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா, டி.எஸ்.பி., அமலஅட்வின் மற்றும் போலீசார் விசாரித்தனர். பொம்மியின் முகம் பலத்த காயம் அடைந்திருந்தது. அருகில் கல் ஒன்றும் கிடந்துள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில் பொம்மியை மர்ம நபர்கள் முகத்தில் கல்லைப் போட்டு கொலை செய்திருக்கலாம் என தெரிய வந்துள்ளது. போலீசார் அப்பகுதியில் உள்ள சி.சி.டிவி., கேமரா பதிவுகளை சேகரித்து அதன் அடிப்படையில் கொலையாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.