கடையில் துாங்கிய மூதாட்டி கல்லை போட்டு கொலை

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ADDED : அக் 31, 2026 11:06 PM
சிவகங்கை: பாகனேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே பொம்மி, 75, என்பவர் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், பாகனேரியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் மனைவி பொம்மி. தம்பதிக்கு, மூன்று மகன்களும், இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர்; அனைவருக்கும் திருமணமாகி, தனித்தனியே வசிக்கின்றனர். இரு ஆண்டுகளுக்கு முன், ஆறுமுகம் இறந்ததால், பொம்மி மட்டும் தனியே வசித்தார். தினமும் இரவு, பாகனேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் உள்ள கடை ஒன்றில் பொம்மி துாங்குவது வழக்கம். நேற்று முன்தினம் இரவு அந்த கடையில் துாங்கிய பொம்மி, தலையில் பலத்த காயத்துடன் இறந்து கிடந்தார். அருகில், ரத்தக்கறையுடன் கல் ஒன்றும் கிடந்தது.
மதகுபட்டி போலீசார் விசாரணையில், பொம்மி தலையில் கல்லை போட்டு மர்ம நபர்கள் கொலை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது. அப்பகுதியில் உள்ள 'சி.சி.டி.வி' கேமரா பதிவுகளை போலீசார் சேகரித்து, கொலையாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.