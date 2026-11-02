மானாமதுரையில் கழுத்தை நெரித்து பெண் கொலை: கள்ளக்காதலன் கைது
மானாமதுரையில் கழுத்தை நெரித்து பெண் கொலை: கள்ளக்காதலன் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:04 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் கழுத்தை நெரித்து பெண் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில், பெண்ணின் கள்ளக்காதலன் மதுரை அலங்காநல்லுாரை சேர்ந்த மாசானம் 34, கைது செய்யப்பட்டார்.
அலங்காநல்லுார் அருகே அரியூரை சேர்ந்த சரவணகுமார் 35. இவரது மனைவி முத்துலட்சுமி 31. இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.
முத்துலட்சுமிக்கும், அதே ஊரை சேர்ந்த மாசானத்திற்கும் இடையே கள்ளத்தொடர்பு இருந்தது. 6 மாதங்களுக்கு முன் முத்துலட்சுமி யாருக்கும் தெரியாமல் கள்ளக்காதலனை மானாமதுரைக்கு அழைத்து வந்து வாடகை வீட்டில் தங்கினார். இவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டதை அடுத்து முத்துலட்சுமி மீண்டும் தனது கணவர் சரவணகுமாருடன் சேர்ந்து வாழ ஆசைப்பட்டார். ஒரு வாரத்திற்கு முன் கணவரை மானாமதுரை அழைத்துவந்தார்.
இதனால் கோபமடைந்த மாசானம், நேற்று முன்தினம் காலை 8:00 மணிக்கு மானாமதுரை வைகை ஆற்றங்கரையில் வைத்து முத்துலட்சுமியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். துப்பட்டாவால் முத்துலட்சுமியின் கழுத்தை நெரித்து, ஆற்றுக்குள் இருந்த கருவேல மரங்களுக்கிடையே அவரை தள்ளிவிட்டு தப்பினார். உயிருக்கு போராடிய முத்துலட்சுமி, சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு நேற்று அதிகாலை இறந்தார். இதையடுத்து மதுரைக்கு தப்பிய மாசானத்தை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.