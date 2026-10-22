தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண்

UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
சிவகங்கை: தனது மகன் மீது போலீசார் பொய் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டி சிவகங்கை எஸ்.பி., அலுவலகத்திற்கு வந்த பெண், விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
சிவகங்கை செந்தமிழ் நகர் கண்ணுச்சாமி 65, – ஈஸ்வரி 56, தம்பதியின் மகன் ஹரிஆகாஷ் கோகுல் 26. இவர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்சன் நிறுவனத்தில் 2026 வரை பணியாற்றினார். அந்த நிறுவனம் ஹரிஆகாஷ் கோகுல் வங்கி கணக்கை பயன்படுத்தி மற்ற நபர்களுக்கு பணப்பரிவர்த்தனை செய்தது.
சில சட்டவிரோத பணிக்கு தனது வங்கி கணக்கு பயன்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டி, பிடிக்காமல் ஹரிஆகாஷ் நிறுவனத்தை விட்டு விலகினார். இந்நிலையில் அந்நிறுவனத்தினர் ஹரிஆகாஷ் மீது சிவகங்கை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பண மோசடி புகாரளித்தனர். அக்.11ம் தேதி ஹரிஆகாஷ் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து அவரது பெற்றோர் கண்ணுச்சாமி, ஈஸ்வரி நேற்று மதியம் சிவகங்கை எஸ்.பி., அலுவலகம் வந்தனர்.
போலீசார் பொய் வழக்குப்பதிவு செய்து தங்கள் மகனை மிரட்டுவதாக புகாரளித்தனர். அப்போது ஈஸ்வரி விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். மயங்கிய அவரை போலீசார் மீட்டு சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.