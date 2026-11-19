குன்றக்குடி பைபாஸ் ரோட்டில் இறக்கிவிடப்படும் பயணிகள்: பெண்கள் அச்சத்தில் தவிப்பு
குன்றக்குடி பைபாஸ் ரோட்டில் இறக்கிவிடப்படும் பயணிகள்: பெண்கள் அச்சத்தில் தவிப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 10:58 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:22 PM
காரைக்குடி: குன்றக்குடி ஊருக்குள் பஸ்கள் செல்லாமல், பயணிகளை 4 வழிச்சாலையில் உள்ள பாலத்தில் இறக்கிவிட்டு செல்வதால், இரவில் பெண்கள் அச்சத்துடன் தவிக்கின்றனர்.
காரைக்குடி -- மேலூர் வரை 4 வழிச்சாலை கடந்த 2020 ல் ரூ.1,070 கோடியில் அமைக்கப்பட்டது. இதில் 13 கி.மீ., துாரம் மதுரை மாவட்டத்திலும், சிவகங்கையில் 32 கி.மீ., துாரத்திற்கு என 45 கி.மீ., துாரத்திற்கு 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டது. இப்புதிய 4 வழிச்சாலையால் காரைக்குடி முதல் மேலுார் வரை செல்ல 14 கி.மீ., துாரம் குறைகிறது. இதனால் பயண நேரம் குறைகிறது. இப்பணியில் குன்றக்குடியில் பாலம் கட்டியுள்ளனர். நான்கு வழிச்சாலை வருகைக்கு பின் குன்றக்குடி நகருக்குள் எந்த பஸ்சும் சென்று வருவதில்லை. குறிப்பாக இரவில் பாலத்திலேயே பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கிவிட்டு செல்கின்றனர். இதனால், இரவில் அப்பகுதியில் இருந்து வீட்டிற்கு செல்ல முடியாமல் பெண்கள் அச்சத்தில்உள்ளனர். மேலும் 4 வழிச்சாலையில் குன்றக்குடியில் ரவுண்டானா அமைக்கவில்லை. பிள்ளையார்பட்டியில் இருந்து காரைக்குடிக்கு செல்லும் வாகனங்கள் செல்லும் ஒரே வழித்தடத்தில் தான் குன்றக்குடி, பிள்ளையார்பட்டிக்கு வாகனங்களும் செல்கின்றன. எனவே இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண மயிலாடும்பாறை அருகே 4 வழிச்சாலையில் ரவுண்டானா அமைப்பதோடு, குன்றக்குடிக்குள் பஸ்கள் வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.