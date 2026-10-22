அரசு பஸ்சில் சுழற்சி முறையில் டிரைவர்களுக்கு பணி: சங்கங்களிடையே எதிர்ப்பும், ஆதரவும்
அரசு பஸ்சில் சுழற்சி முறையில் டிரைவர்களுக்கு பணி: சங்கங்களிடையே எதிர்ப்பும், ஆதரவும்
UPDATED : அக் 14, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
சிவகங்கை: காரைக்குடி அரசு போக்குவரத்து கழக கோட்டத்தில் அனைத்து டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கும் சுழற்சி முறை பணி வழங்க திட்டமிட்டு, கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. காரைக்குடி அரசு போக்குவரத்து கழக கோட்டத்தின் கீழ் சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 11 கிளைகள் செயல்படுகின்றன. இவற்றில் இருந்து 684 புறநகர், டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சி காலம் வரை ஆளுங்கட்சி தொழிற்சங்கங்களை சேர்ந்த கண்டக்டர், டிரைவர்களுக்கு சொகுசான பஸ்களை இயக்கும் விதமாக பணிகள் வழங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக ஏராளமான கண்டக்டர், டிரைவர்கள் கடினமான பணிகளை செய்யும் விதமாக பஸ்களை இயக்கும் பணிகளில் நியமிக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து தொழிற்சங்கங்கள் இன்றி அனைத்து கண்டக்டர், டிரைவர்களுக்கும் சுழற்சி முறையில் பணிகளை வழங்கும் திட்டத்தை காரைக்குடி அரசு போக்குவரத்து கழகம் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இதற்காக மதுரை அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை மேலாளர் ராஜ்குமார் தலைமையில் அந்தந்த கிளை மேலாளர்கள் முன்னிலையில் கண்டக்டர், டிரைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒரு சில சங்க நிர்வாகிகள் எதிர்த்தனர். சில சங்கங்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. அதே நேரம் காரைக்குடி கோட்ட அலுவலகங்களில் 10 க்கும் மேற்பட்ட டிரைவர்களும், கிளை அலுவலகங்களில் தலா 3 டிரைவர்களும் அலுவலகம் சார்ந்த பணிகளை செய்வதால், கண்டக்டர், டிரைவர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது என தெரிவிக்கின்றனர்.