ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பணி பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பணி பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:32 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணியாற்றிட பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் நவ.6க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில், பெண்களை வன்முறையிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான இந்திய அரசின் சிறப்பு திட்டமான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மையத்தில் காலிப்பணியிடமாகவுள்ள 2 வழக்கு பணியாளர் பணியிடத்திற்கு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணியாற்றிட பெண் விண்ணப்பதார்களிடமிருந்து மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வழக்கு பணியாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பதாரர் சட்டம், சமூகப்பணி, சமூகவியல், சமூக அறிவியல், உளவியல் ஆகியவற்றில் இளங்களைப் பட்டம் கல்வித் தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் அரசு அல்லது அரசு சாரா திட்டப்பணிகளில் பெண்கள் தொடர்பான துறைகளில் குறைந்தது 3 ஆண்டு பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சார்ந்தவராகவும், சுழற்சி முறையில் பணிபுரிபவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 35 வயதிற்கு உட்பட்டவராக வயது வரம்பு இருக்க வேண்டும். இப்பணியிடத்திற்கு மாத தொகுப்பூதியமாக ரூ.18,800 வழங்கப்படும். தகுதியுடைய பெண்கள் தங்களது சுயவிபரங்களை வருகின்ற நவ.6 மாலை 5:45 மணிக்குள் மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், கலெக்டர் வளாகம் சிவகங்கை 630561 என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ கிடைக்கப்பெறும் வகையில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றார்.