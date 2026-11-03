எழுத்தாளர் நினைவு கூறும்மாணவர் பேச்சு போட்டி

UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:18 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை, காரைக்குடியில் தமிழறிஞர், எழுத்தாளர்களை நினைவு கூறும் பேச்சு போட்டி நடக்க உள்ளதாக கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: சிவகங்கையில் தமிழறிஞர், எழுத்தாளர்கள் பற்றி இளம் தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்வதற்காக கவிஞர் மீ.ராஜேந்திரன், சுத்தானந்த பாரதி, கோமல் சுவாமிநாதன், கவிஞர் கண்ணதாசன் நினைவாக நவ., 12 அன்று காரைக்குடி அழகப்பா அரசு இன்ஜி., கல்லுாரியில் இலக்கிய கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு நவ., 4 அன்று காலை 10:00 மணிக்கு சிவகங்கை மருதுபாண்டியர் நகர் அரசு மேல்நிலை பள்ளி வளாக அரங்கில் போட்டிகள் நடத்தப்படும். இதில் வெற்றி பெறும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு மாவட்ட முதல் பரிசு ரூ.5,000, 2 ம் பரிசு ரூ.3,000, மூன்றாம் பரிசு ரூ.2,000 மற்றும் பாராட்டு சான்று வழங்கப்படும். பள்ளி மாணவர்கள் முதன்மை கல்வி அலுவலரிடமும், கல்லுாரி மாணவர்கள் கல்லுாரி கல்வி இணை இயக்குனரிடம் உரிய அனுமதியை பெற்று பங்கேற்க வேண்டும். போட்டிக்கான தலைப்புகள் கல்வி அதிகாரிகளிடம் மூலம் தெரிவிக்கப்படும் என்றார். ///