வெற்றி பயண பஸ்களில் ஆண்களுக்கு அடித்தது 'யோகம் '

UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
தேவகோட்டை: தமிழக அரசு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி முதல் அரசு பஸ்கள் பெரும்பாலானவற்றில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யும் வெற்றி பயண திட்டத்தை செயல்படுத்தியது. இலவச பயண பஸ்களில் வெற்றிபயணம் என எல்இ.டி.யில் அறிவிப்போடு செல்கிறது.
இந்த சூழ்நிலையில் அரசு பஸ்களில் ஆண்களுக்கு கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தேவகோட்டையில் இருந்து காரைக்குடிக்கு ரூ. 17 முதல் ரூ 20 வரை கட்டணம் வசூலித்த நிலையில் தற்போது ஆண்களுக்கு கட்டணத்தை ரூ 13 ஆக குறைத்து உள்ளனர். மதுரைக்கு ரூ 75 ரூ 80 என்று இருந்தது தற்போது ரூ 65 வசூலிக்கப்படுகிறது.
அறிவிக்கப்படாத கட்டணம் குறைப்பு பற்றி விசாரித்த போது,
ஏற்கனவே சாதாரண அரசு பஸ்களில் எந்தவித மாறுதலும் செய்யாமல் எக்ஸ்பிரஸ் என ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஒட்டி எக்ஸ்பிரஸ் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அந்த சாதாரண பஸ்களில் சாதாரண கட்டணம் மட்டுமே பயணிகளிடம் வசூலிக்க வேண்டும் என போக்குவரத்து துறை கூறியுள்ளதால். கட்டணத்தை குறைத்து வசூல் செய்வதாக ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர்.