மஸ்ட் கணவரை பிரித்ததாக கூறி இளம் பெண் மீது தாக்கு

UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் கணவருடன் இன்ஸ்டாகிராமில் பேசி பழகிய இளம்பெண் மீது சாணத்தை ஊற்றி தாக்கியதாக 3 பெண்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
காரைக்குடி கணேசபுரம் அபிநயா 23. இவரது கணவர் கவியரசன். இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்கின்றனர்.
இந்நிலையில், காரைக்குடி திலகர் நகரைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கும் அபிநயா கணவர் கவியரசனுக்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அறிந்த அபிநயா தனது கணவர் தன்னை பிரிந்து வாழ அந்த பெண் தான் காரணம் என்று ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளார். இந்நிலையில், காரைக்குடியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு அந்த பெண் சாப்பிட சென்றுள்ளார். அங்கு சென்ற அபிநயா மற்றும் இருவர் அந்த பெண்ணிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.பிறகு அவர்கள் வைத்திருந்த துடைப்பதால் தாக்கியதோடு சாணியைக் கரைத்து அந்த பெண் மீது ஊற்றியுள்ளனர்.
புகாரின் பேரில் அபிநயா உள்ளிட்ட மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.