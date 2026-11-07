/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இளையோர் தின விழா
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:15 PM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் ஆறுமுகம்பிள்ளை சீதையம்மாள் கல்லுாரியில் மாவட்ட அளவிலான இளையோர் தின விழா நடந்தது.
முதல்வர்(பொ) எஸ்.எம்.அழகப்பன் வரவேற்றார்., மாவட்ட அளவிலான கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளிலிருந்து மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்ற கலை, கலாச்சாரப் போட்டி நடந்தது.
அழகப்பா பல்கலை. நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நடராஜன்,ஒருங்கிணைப்பாளர் .இளையவன் ஒருங்கிணைத்தனர். பேராசிரியர்கள் சசிக்குமார்,ஜெய ஆடலின் மோனிகா,வனிதா ஆகியோர் நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட்டனர். பேராசிரியர் மாரிச்சாமி நன்றி கூறினார்.