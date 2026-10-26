கோயம்புத்துார், திருப்பூரில் இளைஞர்களுக்கு வேலை மறுப்பு சிவகங்கை வாலிபர்கள் தவிப்பு
கோயம்புத்துார், திருப்பூரில் இளைஞர்களுக்கு வேலை மறுப்பு சிவகங்கை வாலிபர்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:54 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கையில் நடக்கும் தொடர் கொலை சம்பவங்களால், கோயம்புத்துார், திருப்பூர் தொழில் நிறுவனங்களில் இம்மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்க மறுப்பதாக அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர்.
சிவகங்கை, மானாமதுரை, காரைக்குடி சப்- டிவிஷனுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி பழிக்கு பழியாக கொலை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. இதில் பெரும்பாலும் 25 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் தான் ஈடுபடுவதாக போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர். இத்தொடர் கொலை சம்பவங்களை காரணமாக வைத்து, கோயம்புத்துார், திருப்பூர் கம்பெனிகளுக்கு வேலை தேடி செல்லும் சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்க தயக்கம் காட்டுவதாக தெரிவிக்கின்றனர். ஒரு சில இளைஞர்கள் குற்றச்செயலில் ஈடுபடுவதால், மற்ற இளைஞர்களுக்கு பிற மாவட்டங்களில் வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிதாகி வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர். இதுபோன்ற எண்ணத்தை தவிர்க்க, சிவகங்கையை அமைதி பூங்காவாக வைத்திருக்க மாவட்ட போலீசார் முனைப்பு காட்ட வேண்டும். அரசும், ஜெ., ஆட்சி போல் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.