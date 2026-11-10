/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/முன்விரோதம் காரணமாக கல்லலில் இளைஞர் வெட்டிக் கொலை
UPDATED : நவ 10, 2026 03:07 AM
ADDED : நவ 09, 2026 08:45 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 03:07 AM ADDED : நவ 09, 2026 08:45 AM
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காரைக்குடி: கல்லலில் முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞர் ஒருவர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்.
காரைக்குடியில் உள்ள தெற்குத் தெருவை சேர்ந்தவர் முருகேசன் மகன் நவீன்,26. இவருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலருக்கும், வீட்டை உடைத்த பிரச்சனை தொடர்பாக முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. நேற்று இரவு கல்லலில் உள்ள தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்தி விட்டு நவீன் தனியாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவரை பின்தொடர்ந்த 7 பேர் கொண்ட கும்பல், அவரை ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்தது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் கொலை குறித்து விசாரணை நடத்தினர். தெற்கு தெருவை சேர்ந்த 7 பேரை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.