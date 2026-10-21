/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/கோயில் கருவறையில் 6 அடி மலைப்பாம்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 04:53 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:39 PM
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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலநாதர் கோயிலில் ஐப்பசி விசு திருவிழாவின் ஏழாம் நாளான நேற்று, சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. அப்போது கோயில் கருவறையில் 6 அடி நீள மலைப்பாம்பு புகுந்தது. இதனால் அர்ச்சகர்கள், பக்தர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினர் மலைப்பாம்பை பிடித்து வனப்பகுதியில் விட்டனர். இதேபோல் ஆலங்குளம் அருகே மாறாந்தை கல்லத்திகுளம் பகுதியில் உள்ள தேக்கு மரத்தோப்பில் மலைப்பாம்பு இறுக்கியதில் ஆண் மயில் உயிரிழந்தது. அப்பகுதியில் நடக்கும் சோலார் திட்டப் பணிகளால் வனப்பகுதிகள் அழிக்கப்பட்டு, பாம்பு உள்ளிட்ட வன உயிரினங்கள் விவசாய நிலங்களுக்குள் வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டினர்.