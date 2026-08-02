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﻿ கரடி தாக்கி காவலாளி பலி கடையம் அருகே மக்கள் பீதி

﻿ கரடி தாக்கி காவலாளி பலி கடையம் அருகே மக்கள் பீதி

ADDED : ஆக 02, 2026 01:05 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:05 AM

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கடையம்: : கரடி தாக்கியதில் தோட்ட காவலாளி முருகன், 55, என்பவர் பலியானார்.

தென்காசி மாவட்டம், அருணாசலபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகன். இவர், வடமலைசமுத்திரத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் காவலாளியாக பணியாற்றினார். நேற்று முன்தினம் பணியில் இருந்தபோது, கரடி தாக்கியதில், சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.

தாக்குதல் நடத்திய கரடி அப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்ததால் போலீசார், வனத்துறையினரால் சடலத்தை மீட்கமுடியவில்லை. அதன்பின், கூடுதல் வனப்பணியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, 3 மணி நேரத்திற்கு பின், முருகனின் சடலம் மீட்கப்பட்டது. கூண்டுகள் அமைத்தும், மயக்க ஊசி செலுத்தியும், ஊருக்குள் வரும் கரடிகளை பிடிக்கும் நடவடிக்கையை வனத்துறையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

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