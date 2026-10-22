அண்ணனை அடித்து கொன்ற தம்பி கைது

UPDATED : அக் 13, 2026 01:38 AM
ADDED : அக் 13, 2026 01:36 AM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சுந்தரபாண்டியபுரம் அருகே தட்டான்குளத்தை சேர்ந்த பெண் சேர்மக்கனி 58. மாற்றுத்திறனாளியான இவர், கணவர் இறந்த நிலையில், மாமியார், இரண்டு மகன்களுடன் வசித்து வருகிறார்.
இவரது இளைய மகன் முத்துகிருஷ்ணன் 28, மதுவுக்கு அடிமையானவர். ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக வேலைக்குச் செல்லாமல், மது அருந்திவிட்டு வீட்டில் தகராறு செய்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு மது போதையில் வீட்டுக்கு வந்த முத்துகிருஷ்ணன், தாயிடம் செலவுக்குப் பணம் கேட்டு தகராறு செய்தார். இதை அவரது அண்ணன் சுப்பிரமணியன் 32, தட்டிக்கேட்டார்.
தாயிடம் சண்டையிட வேண்டாம் என்றும், காலையில் பணம் தருவதாகவும் கூறிய சுப்பிரமணியன், பின்னர் துாங்கச் சென்றார். ஆத்திரமடைந்த முத்துகிருஷ்ணன், மண்வெட்டியின் கைப்பிடியால் சுப்பிரமணியனின் தலையில் பலமாகத் தாக்கினார். இதில் சுப்பிரமணியன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
சாம்பவர்வடகரை போலீசார் முத்துகிருஷ்ணனைக் கைது செய்தனர்.