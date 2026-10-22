மலையில் 2 ஆண்டுகள் ‘மறைவுவாழ்க்கை’ திருந்தி வாழ ஆசைப்படும் கஞ்சா வியாபாரி
மலையில் 2 ஆண்டுகள் ‘மறைவுவாழ்க்கை’ திருந்தி வாழ ஆசைப்படும் கஞ்சா வியாபாரி
UPDATED : அக் 16, 2026 07:36 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:34 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே உள்ளார் பகுதியைச் சேர்ந்த காசிதுரை என்ற கார்த்திக் 24, மீது அடிதடி, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட 25க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த அவர், இரண்டு ஆண்டுகளாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பதுங்கி வாழ்ந்து வந்தார்.
அவர் மீது சிவகிரி, புளியங்குடி உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வழக்குகள் உள்ளன. போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார்.
அதில், தன் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் இருப்பதாகவும், இனி திருந்தி வாழ விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார். எஸ்.பி., புளியங்குடி இன்ஸ்பெக்டர் ஆடிவேல், சிவகிரி இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட போலீசார், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு திருந்தி வாழ வாய்ப்பு அளிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், தனக்கும் அந்த வாய்ப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், புளியங்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடையப் போவதாகவும் வீடியோவில் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, புளியங்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடைந்த காசிதுரையை போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.