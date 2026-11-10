தென்காசி கலெக்டர் பெயரில் போலி வலைதள கணக்குகள்

UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:00 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்ட கலெக்டர் மோனிகா ராணா பெயர், புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தி சமூக வலைதளங்களில் போலி கணக்குகள் தொடங்கி, பொதுமக்களிடம் பணமோசடி செய்ய முயற்சி நடக்கிறது.
பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ், வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் கலெக்டர் பெயரில் போலி கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக ஒரு வாட்ஸ்அப் எண்ணிலிருந்து பொதுமக்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி, மர்ம கும்பல் பணம் கேட்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கலெக்டர் மோனிகா ராணா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தனது பெயரில் போலியாக தொடங்கப்பட்டுள்ள சமூக வலைதளக் கணக்குகளில் இருந்து வரும் குறுஞ்செய்திகளை நம்பி யாரும் பணம் அனுப்ப வேண்டாம். அந்தச் செய்திகளுக்கு பதிலளிக்கவும் வேண்டாம். பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்