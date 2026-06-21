/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/ சிறுமி கடத்தல்: வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:21 PM
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தென்காசி: விருதுநகர் மாவட்டம் செங்குன்றாபுரம் வடக்கு தெரு மைசுலானின் மகன் கருப்பசாமி 22. இவருக்கு தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 9-ம் வகுப்பு வரை படித்து முடித்து வீட்டில் இருந்த 16 வயது சிறுமியுடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் சிறுமி வீட்டிலிருந்து மாயமானார். இதுகுறித்து அவரது தாய் போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் விசாரணையில் கருப்பசாமி ஆசை வார்த்தை கூறி சிறுமியை விருதுநகர் அழைத்துச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீசார் சிறுமியை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்ததுடன், கருப்பசாமியை கைது செய்தனர். பிறகு புளியங்குடி அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, சிவகிரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கருப்பசாமி திருநெல்வேலி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.