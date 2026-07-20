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﻿ மீண்டும் தமிழகத்திற்குள் கொட்டப்படும் கேரள மருத்துவக் கழிவுகள்

﻿ மீண்டும் தமிழகத்திற்குள் கொட்டப்படும் கேரள மருத்துவக் கழிவுகள்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:46 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:46 PM

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திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே கேரளாவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மருத்துவம் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள் நுாற்றுக்கணக்கான மூடைகளில் கொட்டப்பட்டிருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக - கேரள எல்லையான புளியரை சோதனைச்சாவடி வழியாக தினமும், ஆயிரக்கணக்கான கனரக வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவ்வழியாக கேரளாவில் இருந்து மருத்துவக் கழிவுகள், எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள், காலி மது பாட்டில்கள் சட்டவிரோதமாக தமிழகத்திற்குள் கொண்டு வரப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் தென்காசி - அம்பாசமுத்திரம் சாலையில், கடையம் அருகே பனைமரங்கள் நிறைந்த பகுதியில் மருத்துவக் கழிவுகள், எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள், காலி மது பாட்டில்கள் உள்ளிட்டவை நுாற்றுக்கணக்கான மூடைகளில் கொட்டப்பட்டிருந்தன.

போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் அங்கு ஆய்வு நடத்தினர். சிசிடிவி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்து கழிவுகளை கொட்டிச் சென்றவர்களை தேடுகின்றனர்.

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