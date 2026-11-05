தென்காசி அருகே ரயில் மோதி ஆண் புலி உயிரிழப்பு

ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம், செங்கோட்டை அருகே ரயில் மோதி 4 முதல் 5 வயதுடைய ஆண் புலி உயிரிழந்தது. இதுகுறித்து வனத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
குற்றாலம் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட பூலாங்குடியிருப்பு–பகவதிபுரம் இடையிலான ரயில் பாதையில் நேற்று நள்ளிரவு புலி அடிபட்டு உயிரிழந்தது. துாத்துக்குடி–பாலக்காடு விரைவு ரயில் மோதிய நிலையில், ரயில் ஓட்டுநர் செங்கோட்டை ஸ்டேஷனுக்கு தகவலளித்தார்.
ரயில்வே அதிகாரிகள் வனத்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். தென்காசி மாவட்ட வன அலுவலர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு புலி இறந்தது தெரிய வந்தது.
உடற்கூறாய்வில் காயங்கள் மற்றும் உட்புற உறுப்புகளின் நிலை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தேவையான மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. சம்பவம் புகைப்படங்கள், காணொளிகள் மூலம் ஆவணப்படுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் முன்னிலையில் புலியின் உடல் சம்பவ இடத்திலேயே எரியூட்டப்பட்டது. வனத்துறை சார்பில் வனக்குற்ற வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடக்கிறது.