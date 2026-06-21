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﻿ ஓரினச்சேர்க்கைக்கு அழைத்தவர் கழுத்தறுத்து கொலை: 4 பேர் கைது

﻿ ஓரினச்சேர்க்கைக்கு அழைத்தவர் கழுத்தறுத்து கொலை: 4 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:55 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:55 PM

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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லுார் அருகே வாலிபர் கழுத்தறுத்து கொல்லப்பட்ட வழக்கில் 3 மாணவர்கள் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடையநல்லுார் அருகே வலசை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் 30, கோழிப்பண்ணை தொழிலாளி. ஜூலை 6ம் தேதி முதல் இவரை காணவில்லை.

இதுதொடர்பாக அவரது மனைவி புவனேஸ்வரி சேர்ந்தமரம் போலீசில் புகாரளித்தார். அப்போது மகேந்திரன் நண்பர்களுடன் ஊட்டியில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததால் புகார் ஏற்கப்படவில்லை.

ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகியும் மகேந்திரன் வீடு திரும்பாததால், ஜூலை 14ல் புவனேஸ்வரி மீண்டும் புகாரளித்தார். இதையடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், மகேந்திரன் சில சிறுவர்களுடன் பழகியது தெரிந்தது.

அவர்களை பிடித்து விசாரித்தபோது மகேந்திரன் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்டதும், கடையநல்லுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உடல் வீசப்பட்டதும் தெரிந்தது.

மகேந்திரன் சிறுவர்களை ஓரினச்சேர்க்கைக்கு கட்டாயப்படுத்தியாகவும், அதனால் அவர்கள் மகேந்திரனை கொலை செய்ததாகவும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து கடையநல்லுாரை சேர்ந்த 17 வயதுடைய 3 ஐ.டி.ஐ., மாணவர்கள், 23 வாலிபர் ஒருவர் என 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மகேந்திரனின் உடல் மட்டும் கிடைத்த நிலையில், அவரது தலை குற்றாலம் பகுதியில் வீசப்பட்டது விசாரணையில் தெரிந்தது.

இதையடுத்து குற்றாலம் கலைவாணர் அரங்கம் அருகே கிடந்த தலையை போலீசார் மீட்டனர்.

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