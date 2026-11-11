/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/பண்பொழி முருகன் கோயிலில் அமைச்சர் வேல் காணிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:45 PM
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தென்காசி: தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு அமைந்து 6 மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே உள்ள பண்பொழி திருமலை முருகன் கோயிலில் குடும்பத்தினருடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
வேல் காணிக்கையும் செலுத்தினார். இக்கோயிலில் வேல் காணிக்கை செலுத்தி வழிபட்டால் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. ஏற்கனவே நடிகர் மோகன்லால், அமைச்சர் ராஜீவ் ஆகியோர் இக்கோயிலில் வேல் காணிக்கை செலுத்தி வழிபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரியும் குடும்பத்தினருடன் வந்து வழிபட்டது கவனம் பெற்றுள்ளது.
தரிசனம் முடித்த அவர், செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பதைத் தவிர்த்து விட்டுச் சென்றார்.