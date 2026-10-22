இரு குழந்தைகளுக்கு தீ வைத்து தாயும் தீக்குளித்து தற்கொலை: கணவர் அடித்ததால் விபரீத முடிவு
இரு குழந்தைகளுக்கு தீ வைத்து தாயும் தீக்குளித்து தற்கொலை: கணவர் அடித்ததால் விபரீத முடிவு
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 05:16 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரியில், கோயில் கொடைவிழாவில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கணவர் அடித்ததால் வேதனையடைந்த பெண், தனது இரு குழந்தைகள் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்து கொலை செய்தார். தானும் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
சிவகிரி, வடக்கு சத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பெயிண்டர் காளிபாண்டி 31. இவரது மனைவி மாரியம்மாள் 29. இவர்களுக்கு கபினேஷ்வரன் 6, ரபினேஷ்வரன் 4, ஆகிய 2 மகன்கள் இருந்தனர்.
காளிபாண்டிக்கு மதுகுடிக்கும் பழக்கம் உள்ளது. இதனால் கணவன்--மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது. சிவகிரியில் நடக்கும் கோயில் கொடை விழாவில், நேற்று முன்தினம் இரவு கும்மி நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் மாரியம்மாள் பங்கேற்றார்.
அப்போது அங்கு வந்த காளிபாண்டி, இரவு நேரமாகி விட்டதால் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வரும்படி கூறினார். அதற்கு மாரியம்மாள் நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த காளிபாண்டி, கொடைவிழாவில் ஏராளமானோர் முன்னிலையில் மாரியம்மாளை கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார்.
இதனால் வேதனை அடைந்த மாரியம்மாள், இரு குழந்தைகளுடன் வீட்டுக்கு சென்று கதவை பூட்டிக்கொண்டார். குழந்தைகள் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீவைத்ததுடன், தானும் தீக்குளித்தார். இதில் மாரியம்மாள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இரு மகன்களும் நேற்று காலை இறந்தனர். சிவகிரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.