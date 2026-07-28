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﻿ புதுப்பெண் கொலை கணவர் சரண்

﻿ புதுப்பெண் கொலை கணவர் சரண்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:51 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:51 AM

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தென்காசி: தென்காசி மங்கம்மாள் சாலையைச் சேர்ந்தவர் வீரமணிகண்டன் 33, இருசக்கர வாகன மெக்கானிக்காக உள்ளார். இவருக்கும், அன்னலட்சுமி என்ற அபி 23, என்பவருக்கும் 5 மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது.

திருமணமான ஒரு வாரத்திலேயே தம்பதியிடையே குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டதால் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தனர்.

இந்நிலையில் நேற்று மீண்டும் ஏற்பட்ட தகராறின்போது வீட்டில் இருந்த அரிவாளால் மனைவியை வீரமணிகண்டன் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்தார்.

பி ன்னர் அவர் தென்காசி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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