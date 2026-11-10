ஓய்வு நெடுஞ்சாலைத் துறை ஊழியர் காட்டு யானை மிதித்து பலி
ஓய்வு நெடுஞ்சாலைத் துறை ஊழியர் காட்டு யானை மிதித்து பலி
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் புளியரை அருகே தோட்டத்திற்குச் சென்ற ஓய்வு பெற்ற நெடுஞ்சாலைத் துறை ஊழியர் காட்டு யானை மிதித்ததில் பலியானார்.
புளியரை தெற்குமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுப்பையா 72. நெடுஞ்சாலைத் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இவர், இன்று (நவ.,9) காலை 7:00 மணிக்கு கொட்டாவிகுளத்தில் உள்ள தனது தோட்டத்திற்குச் சென்றார்.
அப்போது அவ்வழியாக வேகமாக வந்த காட்டு யானையைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சுப்பையா, வயது முதிர்வு காரணமாக ஓட முடியாமல் ஓரமாக நின்றார். அங்கு வந்த யானை அவரைக் கீழே தள்ளி நெஞ்சில் மிதித்தது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே சுப்பையா உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்த புளியரை போலீசார், வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்றனர். பொதுமக்கள் உதவியுடன் சுப்பையாவின் உடலை மீட்டு, செங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து புளியரை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சுப்பையா குடும்பத்தினருக்கு வனத்துறை இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும், யானைகள் குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் தோட்டங்களுக்குள் வருவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தினர்.