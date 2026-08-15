﻿ ரூ.2,000 லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய ஆய்வாளர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 11:14 PM
திருநெல்வேலி: திருவேங்கடம் அருகே, புதிய மின் இணைப்பு வழங்க, 2,000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய ஆய்வாளர் கருப்பசாமி, 53, கைது செய்யப்பட்டார்.
தென்காசி மாவட்டம், கொக்ககுளத்தை சேர்ந்தவர் காளிராஜ், 32. இவர், தன் தந்தை ராஜா பெயரில் உள்ள பழைய வீட்டை புதுப்பித்து, அதற்கு புதிய மின் இணைப்பு பெற ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பித்து, 5,575 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினார்.
இதற்காக பழங்கோட்டை அலுவலக வணிக ஆய்வாளர் கருப்பசாமியை அணுகியபோது, புதிய மின் இணைப்பு வழங்கவும் இடத்தை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அனுப்பவும், 2,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார். தர விரும்பாத காளிராஜ், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் செய்தார்.
அவர்கள் அறிவுறுத்தல்படி, ரசாயனம் தடவிய, 2,000 ரூபாயை பழங்கோட்டை மின்வாரிய அலுவலகத்தில் காளிராஜ் நேற்று வழங்கினார். அதை பெற்றுக்கொண்ட கருப்பசாமியை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர்.