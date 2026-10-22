டீக்கடையில் ரகளை செய்த எஸ்.ஐ., ‘சஸ்பெண்ட்’

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ADDED : அக் 18, 2026 09:06 PM
தென்காசி: டீக்கடையில் ரகளை செய்து, டீ மாஸ்டர் மணிகண்டன், 32, என்பவரை தாக்கிய, எஸ்.ஐ., கார்த்திக், 34, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார்.
தென்காசி ஐ.டி.ஐ., இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் அருகே உள்ள டீக்கடைக்கு, தென்காசி எஸ்.பி., அலுவலக குற்றப்பிரிவு எஸ்.ஐ., கார்த்திக், தன் நண்பர்கள் மூவருடன், நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:00 மணியளவில் சென்றார்.
ஆர்டர் செய்த காபி வருவதற்கு தாமதமானதால், டீ மாஸ்டர் மணிகண்டன், அவரது சகோதரி பேச்சியம்மாள், 35, ஆகியோரை, கார்த்திக் மற்றும் நண்பர்கள் தாக்கினர். இதில், காயமடைந்த மணிகண்டன், தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
எஸ்.ஐ., கார்த்திக் மற்றும் நண்பர்கள் டீக்கடைக்குள் ரகளை செய்யும் ‘சி.சி.டி.வி’ காட்சி, சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
இதையடுத்து, கார்த்திக் உட்பட, நால்வர் மீது இலத்துார் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். கார்த்திக்கை சஸ்பெண்ட் செய்து, திருநெல்வேலி டி.ஐ.ஜி., திருநாவுக்கரசு உத்தரவிட்டார்.