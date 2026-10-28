/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/மர்ம காய்ச்சலால் மாணவன் பலி
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM
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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் மாதாங்கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த உமாசங்கர் மகன் சந்தோஷ் 20. இவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே தனியார் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்தார். மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட அவர், உயிரிழந்தார். அவருக்கு டெங்கு பாதிப்பு இருந்ததா என்பது குறித்த பரிசோதனை முடிவுகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து கடையநல்லுார், புளியங்குடி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஓட்டிய பகுதிகளில் வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்த அச்சம் நிலவுகிறது. சமீபத்தில் கடையநல்லுாரிலும் காய்ச்சலால் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், டெங்கு மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினர்.