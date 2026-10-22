தென்காசி கலெக்டர் அலுவலகம் விரைவில் திறக்கப்படும்: அமைச்சர் ராஜீவ் தகவல்
தென்காசி கலெக்டர் அலுவலகம் விரைவில் திறக்கப்படும்: அமைச்சர் ராஜீவ் தகவல்
UPDATED : அக் 13, 2026 08:42 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:37 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் விரைவில் திறக்கப்படும். இதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன, என மாவட்டத்திற்கான பொறுப்பு அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்தார்.
தென்காசியில் அவரளித்த பேட்டி: தென்காசி மாவட்டத்தை கல்வி, மருத்துவம், விவசாயம் உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளிலும் மேம்படுத்த பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. மாவட்ட கலெக்டருடன் இணைந்து வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
மாவட்டத்தில் குடிநீர் பிரச்னைகளைத் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பாலங்கள், சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கலெக்டர் அலுவலகம் விரைவில் திறக்கப்படும்.
மாவட்ட மக்களின் குறைகளைத் தீர்க்கும் வகையில், விரைவில் தென்காசியில் தனி அலுவலகம் அமைக்கப்படும். அங்கு பொதுமக்கள் தங்களது குறைகளை நேரடியாகத் தெரிவிக்கலாம். அனைத்து குறைகளுக்கும் தீர்வு காணப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.