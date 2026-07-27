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சங்கரன்கோவிலில் ஆடித்தபசு கோமதி அம்மன் தேரோட்டம்
சங்கரன்கோவிலில் ஆடித்தபசு கோமதி அம்மன் தேரோட்டம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:18 PM
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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி திருக்கோயில் ஆடித்தபசு திருவிழா 8-ம் நாளையொட்டி நேற்று கோமதி அம்மன் தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடந்தது.
இத்திருவிழா ஜூலை 18 கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. விழாவையொட்டி தினமும் பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள், சுவாமி- அம்பாள் வீதியுலா நிகழ்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன.
விழாவின் 8-ம் நாளான நேற்று கோமதி அம்மன் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருத்தேரில் எழுந்தருளி நான்கு ரதவீதிகளிலும் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். ஏராளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து அம்மனை வழிபட்டனர்.
முக்கிய நிகழ்வான ஆடித்தபசு விழா நாளை (ஜூலை 28) மாலை நடக்கிறது. தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர். ஏற்பாடுகளை கோயில், மாவட்ட நிர்வாகம் செய்துள்ளன.